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Происшествия9 октября 2022 11:46

В Кузбассе автомобиль насмерть сбил пешехода

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Осинниках произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Авария случилась накануне около 21:12 на улице Ефимова. Предварительно установлено, что 39-летний водитель за рулем Toyota Mark сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 43-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.