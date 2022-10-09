В Кузбассе автомобиль насмерть сбил пешехода

В Осинниках произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Авария случилась накануне около 21:12 на улице Ефимова. Предварительно установлено, что 39-летний водитель за рулем Toyota Mark сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 43-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.