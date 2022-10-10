В Кузбассе открылись три новые госпитальные школы

Фото: Министерство образования Кузбасса.

В Кузбассе в рамках проекта «УчимЗнаем» открылись три новые госпитальные школы. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

Госпитальные школы начали работать в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени М.С. Раппопорта, в отделении реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова и в отделении гематологии и онкологии Областной детской клинической больницы имени Ю.Е Малаховского в Новокузнецке.

Теперь дети, находящиеся на длительном лечении, смогут обучаться в современных классах под руководством опытных педагогов, которые прошли специальную подготовку.