В Кемерове начал ходить общественный транспорт по Красноармейскому мосту

Фото: Администрация города Кемерово.

Сегодня, 10 сентября, в Кемерове через отремонтированный Красноармейский мост поехал общественный транспорт, включая троллейбусы. Об этом сообщает администрация города.

Уточним, что уже 8 октября, в Кемерове открылось движение по Красноармейскому мосту для личного транспорта и пешеходов. Отметим, при закрытии моста на капитальный ремонт была полностью демонтирована контактная сеть электротранспорта. 14 автобусных и 5 троллейбусных маршрутов были перенаправлены в объезд, а троллейбусы №6 отменены.

Теперь автобусные маршруты №№ 15, 16, 27, 33, 49, 83э, 94, 127, 182э, 205, 416, 4т, 5т, 16т, также троллейбусные маршруты №№ 1, 4, 7, 12, 15 вернутся к привычным схемам движения. Троллейбусный маршрут №6 возобновит работу.

Напомним, что с понедельника, 10 октября, в Кемерове увеличилось число рейсов на автобусных маршрутах №№ 49, 81 и 91. Новое расписание будет размещено на сайте УЕЗТУ.РФ, в транспортных сервисах и на остановках.