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Звезды10 октября 2022 5:02

Концерт Дениса Мацуева в Кемерове покажут в прямом эфире

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Филармония Кузбасса

Фото: Филармония Кузбасса

Концерт всероссийского фестивального проекта, организованного народным артистом России, Денисом Мацуевым, покажет в прямом эфире телеканал «Кузбасс Первый».

Уже сегодня Денис Мацуев представит в Кемерове концерты музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», который объединяет музыкантов разных поколений - от юных звезд до всемирно известных музыкантов. На сцену вместе с народным артистом России выйдет Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса и выдающиеся музыканты Гайк Казазян (скрипка), Борислав Струлев (виолончель), Софья Кипрская (арфа) и другие.

Прямая трансляция концерта пройдет на канале «Кузбасс Первый» сегодня в 19.00.