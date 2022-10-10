РСХБ предоставляет молодой аграрной науке цифровые инструменты и связь с бизнесом

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк, работая с вузами страны, является связующим звеном между производителями сектора и разработчиками цифровых решений для АПК. Банк проводит акселераторы для студенческих команд, реализует стипендиальную программу, оплачиваемые стажировки и практическое применение студенческих разработок.

- Сейчас есть конструкция, когда при взаимодействии с малыми и инновационными предприятиями вуз сохраняет права на интеллектуальную собственность, привлекаются средства на развитие проекта и ученые тогда не уходят в крупный бизнес, а остаются в вузе, это очень полезная практика, которую следует развивать, - рассказала в рамках выставки «Золотая осень» директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Банк создает марафоны, лекции и соревнования для развития науки. Так, российская команда заняла 2-е место с самой высокой выручкой в финале международного престижного конкурса Autonomous Greenhouse Challenge. А летом РСХБ запустил платформу «Я в агро» для поиска работы в АПК и популяризации аграрного образования. В то же время первая в мире цифровая экосистема «Свое» насчитывает уже больше 3 млн пользователей.

Партнерский материал.