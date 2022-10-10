Жителя Кузбасса объявили в розыск после нападения на почтовую инкассацию в Орске

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Два жителя Кузбасса оказались причастны к нападению на почтовую инкассацию в Орске: одному из них предъявлено обвинение, а второй смог скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает «КП-Оренбург».

Сегодня троим злоумышленникам, задержанным за нападение, предъявили обвинение. Двое из них - это местные жители: 34-летняя начальница почтового отделения из Орска и ее 64-летний родственник. Третий – уроженец Кемеровской области. 48-летнему мужчине инкриминировано совершение преступления по статьям «Разбой» (п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Убийство» (п. «б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Еще одному подозреваемому удалось сбежать. Это 43-летний кузбассовец Виталий Владимирович Кравченко. Мужчина объявлен в розыск. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят обращаться по контактным номерам телефона дежурной службы: +7 (3532) 34-38-01; +7 (922) 828-76-02.

Фото: СК РФ по Оренбургской области

Напомним, нападение на инкассацию случилось возле одного из домов на улице Станиславского 7 октября. По предварительным данным, похитителям удалось украсть 8 миллионов рублей. Один из преступников свел счеты с жизнью во время задержания. Также скончался сотрудник Почты России.