В Новокузнецке будут судить грабителя, уснувшего в момент преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке будут судить 36-летнего жителя Прокопьевского муниципального округа, который уснул в момент совершения преступления. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, в августе 2022 года в полицию обратился новокузнечанин, который рассказал, что в одном из дворов по ул. Покрышкина напали на женщину. Сначала очевидцы услышали крик, а после заметили, как мужчина повалил жительницу на землю, несколько раз ударил по лицу и попытался вырвать из рук телефон. Жительница брызнула в лицо грабители из газового баллончика, а затем злоумышленник отпустил ее и попытался убежать, но по дороге запнулся, упал и заснул. До приезда сотрудников полиции налетчика контролировали свидетели.

Правоохранители также разыскали 28-летнюю жертву налетчика, которая сразу после нападения убежала домой и не обратилась в полицию. Ее удалось найти спустя сутки. Выяснилось, что злоумышленник заметил новокузнечанку на берегу реки Аба, где та выгуливала собаку. Мужчина попытался выхватить у жительницы мобильник, но женщина смогла убежать. Тогда он проследил за ней и напал в темном дворе, но вновь потерпел фиаско. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено суд. Кузбассовцу грозит до семи лет лишения свободы.