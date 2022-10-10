Поучаствовать в агротурах и отдохнуть от городской суеты можно с платформой «Свое За городом»

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

РСХБ расширяет туристические услуги цифровой платформы «Свое За городом»: к ней подключено более 300 производителей и доступно более 900 туров.

На платформе можно быстро управлять своим профилем, искать клиентов, бронировать и продвигать туры. Также доступны онлайн-оплата, прямое общение с гостями, мастер-классы, дегустации и экскурсии.

- На площадке есть винные и гастротуры, а также многодневные маршруты с посещением фермерских хозяйств для погружения в культурные особенности региона. При этом мы предусмотрели рейтинговую систему для ферм, которая основана на реальных оценках туристов и помогает упростить процесс выбора, - отметил во время выставки «Золотая осень» управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Максим Коваленко.

Агротуры больше всего привлекают автопутешественников, семей с детьми и россиян от 18 до 30 лет, которые приезжают на фермы отдохнуть от городской суеты и за новыми эмоциями и опытом.

Партнерский материал.