В Кемерове жители двух районов временно останутся без холодной воды

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

14 октября жители Рудничного и Кировского районов временно останутся без холодной воды. Об этом сообщили в городской администрации.

Подача воды будет прекращена с 9.00 до 20.00. В это время специалисты АО «КемВод» будут устранять неисправность на трубопроводе по улице Шахтерской и заменят вышедшую из строя задвижку диаметром 150 мм.

Под временное отключение попадают жители 44-х улиц. Для горожан будет организован подвоз воды. Уточнить удобное место и время подвоза воды можно по телефону АО «КемВод» 36-32-12.