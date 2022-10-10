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Общество10 октября 2022 7:36

В Кемерове жители двух районов временно останутся без холодной воды

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

14 октября жители Рудничного и Кировского районов временно останутся без холодной воды. Об этом сообщили в городской администрации.

Подача воды будет прекращена с 9.00 до 20.00. В это время специалисты АО «КемВод» будут устранять неисправность на трубопроводе по улице Шахтерской и заменят вышедшую из строя задвижку диаметром 150 мм.

Под временное отключение попадают жители 44-х улиц. Для горожан будет организован подвоз воды. Уточнить удобное место и время подвоза воды можно по телефону АО «КемВод» 36-32-12.