Кузбассовец хотел воспользоваться интим-услугами, но лишился 33 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Междуреченец хотел получить интимные услуги, но был обманут мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что обманным путем неизвестные завладели его деньгами. Ущерб составил 33 тысячи рублей. Оказалось, что кузбассовец в интернете на одном из сайтов знакомств увидел фотографию девушки с предложением оказать интимные услуги. Парень позвонил по номеру, ему ответила незнакомка, которая сообщила, что ее услуга стоит 2 500 рублей и для заказа нужно перевести предоплату в 100%. А также потребовали перевести 21 тысячу рублей в качестве залога, который ему бы вернули после оказания услуги.

Молодой человек перевел денежные средства на счет, а затем ему поступил звонок от якобы администратора сайта, который сообщил, что случилась ошибка с переводом и теперь касса заблокируется, предложил кузбассовцу вновь перечислить деньги, чтобы исправить сбой. В общей сложности парень перевел 33 тысячи рублей, а затем сайт оказался заблокирован, а телефон отключен. Междуреченец понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию. Правоохранители устанавливают личность злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что кемеровчанин, желая вызвать проститутку, перевел мошеннику 450 тысяч рублей.