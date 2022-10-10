В Кузбассе житель отправится в колонию за нападение на водителя такси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор ранее судимому 33-летнему жителю Прокопьевского района, обвиняемому в разбойном нападении на водителя такси. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Так, в августе 2020 года пьяный мужчина вызвал такси. При этом житель знал, что у него нет денежных средств и он не сможет оплатить поездку. Тогда мужчина решил, что убьет водителя и заберет автомобиль. По дороге кузбассовец попросил водителя остановить машину под предлогом, что нужно забрать человека. Когда таксист остановил автомобиль, пассажир ударил его ножом в грудь.

Раненый мужчина выбежал на улицу, попросил помощи у очевидца. В это время злоумышленник скрылся на машине. Прибывшие медработники госпитализировали таксиста. На следующий день сотрудники ГИБДД задержали кузбассовца на автомобиле. Отмечено, что ранее житель отбывал наказание за убийство.Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.