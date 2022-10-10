Россельхозбанк изменил подходы рынка в поддержке органических производств

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».
На главной агровыставке страны «Золотая Осень», которая проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября, Россельхозбанк рассказал о том, какие сервисы он предлагает аграриям, желающим выпускать сертифицированную органическую продукцию.
На данный момент Россельхозбанк лидирует в финансировании органического сегмента АПК, вложив в него 4,3 млрд рублей. По словам заместителя Председателя Правления Дениса Константинова, банк уверен в высоком потенциале органических продуктов и поэтому разработал набор сервисов для развития этого направления. Так, органические производства могут получать не только базовые банковские услуги, такие как кредиты и факторинг, но и специализированные бесплатные сервисы:
• Гранты, компенсирующие расходы на получение сертификата соответствия.
• Учебный курс по органическому производству.
• Обучение в «Школе Фермера» на базе ведущих агровузов страны.
• Возможность поиска специалистов на платформе «Я в Агро».
• Продажа продукции через специальный раздел маркетплейса «Свое Родное».
• Развитие производства с помощью платформы «Свое Фермерство».
• Возможность участия в фестивалях «Свое».
Кроме того, банк приветствует инициативы по поддержке органики через специально созданный фонд «Органика».
Партнерский материал.
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