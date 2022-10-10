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Общество10 октября 2022 10:41

Синоптики рассказали о температурных рекордах октября в Кузбассе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Синоптики рассказали о температурных рекордах октября в Кузбассе.

Синоптики рассказали о температурных рекордах октября в Кузбассе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о температурных рекордах октября. В середине осени в природе происходит перестройка атмосферных процессов на зимний режим погоды. Активно формируется Азиатский антициклон, который будет определять погоду в ближайшие полгода.

В середине осени температурный режим может быть разнообразным, и нередко фиксировались экстремально низкие отметки октября. Например, в 1976-м году, 27 числа, температура в Кемерове понижалась до -28 градусов. По северу области, накануне, 26 октября, даже похолодало до -36 градусов. Но бывали и периоды высоких температур: в Кемерове 4 октября в 2004 году столбики термометров повышались до +25 градусов, побив рекорд 1943 года.

Напомним, что в ближайшие дни в Кузбассе ожидается переменчивая погода.