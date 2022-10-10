«Золотая осень»: 84% средств фермерам Россельхозбанк выдал на льготных условиях

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В 2022 году Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса страны увеличил объем льготного кредитования фермеров почти на 11%, по сравнению с прошлым годом. При этом на финансирование сезонных работ РСХБ выделил 43,7 млрд рублей, что практически на четверть превышает результат 2021 года. Еще более 10 млрд рублей пошли на приобретение сельскохозяйственной техники.

Об этом на выставке «Золотая осень», сообщила директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса РСХБ Татьяна Пантелькина.

Всего же с начала года Россельхозбанк предоставил фермерам 68,9 млрд рублей, из которых 57,8 млрд рублей, или 84%, были выделены по льготной ставке не выше 5%. Кроме того, в 2022 году РСХБ сократил принятие кредитных решений для глав фермерских хозяйств до 1-3 дней благодаря использованию кредитного конвейера, упростил порядок рассмотрения кредитных заявок на суммы до 10 млн рублей, внедрил методику формирования предодобренных решений. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

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