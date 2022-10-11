Россияне стали есть больше овощей, фруктов, мяса и яиц – Россельхозбанк

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

За 10 лет рацион россиян стал более сбалансированным и разнообразным, в нем появилось больше овощей, фруктов, мяса и яиц. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели эксперты Россельхозбанка к агропромышленной выставке «Золотая осень».

Так, по сравнению с 2011 годом среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 8% до рекордных 77 кг, фруктов и ягод – на 9% до 65 кг, овощей и бахчевых – на 4% до 106 кг в год. Яиц и яйцепродуктов стали также есть больше на 4% – 283 яйца в год. Потребление сахара оценивается в 39 кг, а хлеба и макаронных изделий – в 116 кг.

По мнению экспертов, постепенный рост покупательной способности, развитие сельского хозяйства и торговых сетей позволили россиянам разнообразить питание.

- Сейчас житель нашей страны имеет более здоровый рацион, чем 10 лет назад, мы фиксируем устойчивый тренд на достижение показателей потребления продуктов, рекомендованных Минздравом, – прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Отдельно эксперты РСХБ рассмотрели потребление и производство картофеля. В среднем житель страны съедает 84 кг картофеля в год. Популярность этого овоща объясняется тем, что он растет почти на всех огородах российских дачников, сама культура проста в выращивании и неприхотлива. По итогам 2021 года именно на личных подсобных хозяйствах выросло 64% картофеля в стране. Крупные организации вырастили 22%, а фермеры – 14%. Всего же урожай составил 18 296 тыс. тонн.

Партнерский материал.

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