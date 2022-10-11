В Кемерове за сутки произошло два ДТП на одном и том же месте

Фото: Яков КРЫМСКИЙ

Сегодня утром на проспекте Химиков в Кемерове произошло ДТП, из-за чего движение автомобилей затруднено. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщил очевидец.

По словам горожанина, в районе дома № 22 столкнулись два автомобиля. Один из них в результате аварии перекрыл полосу для движения транспорта. Сейчас в этом районе наблюдается небольшой затор (в сторону центра).

- Вчера после 18.30 на этом же месте было аналогичное ДТП. За сутки две аварии, - сообщил очевидец.

Информации о пострадавших нет.