Робототехника, искусственный интеллект и спутники: РСХБ – об АПК-2030

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

АПК будущего будет неразрывно связано с умными технологиями, в частности, искусственным интеллектом, а сам фермер станет в некоторой степени IT-специалистом. Об этом заявила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева на 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Одной из центральных тем выставки стала цифровизация сельского хозяйства. К 2030 году агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы России преобразятся за счет внедрения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и робототехники.

- Три года назад уровень цифровой грамотности среди фермеров в России стремился к нулю. С тех пор произошел качественный скачок, и мы теперь видим и повышение цифровых навыков, и спрос на умные решения у небольших фермерских хозяйств, - сказала Любовь Любаева.

Для привлечения «цифры» в агросектор Россельхозбанк проводит хакатоны, конференции и акселератор для студентов. По словам Любови Любаевой, такие мероприятия позволяют IT-специалисту буквально за два дня влюбиться в АПК - сверхперспективную для IT отрасль.

Напомним, что в 2020 году Россельхозбанк презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК «Свое». Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозтоваропроизводителей Свое Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Свое Родное, платформа для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров Свое За городом и обустройства жизни в сельской местности Свое Село. Число активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

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