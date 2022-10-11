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Общество11 октября 2022 2:48

В Кузбассе охранник добился выплаты заработной платы через суд

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке судебные приставы взыскали заработную плату в размере 190 тысяч рублей в пользу мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина работал на предприятии охранником. У него произошел конфликт с руководством, и его незаконно отстранили от работы. Заработную плату за это время мужчина не получал. За восстановлением нарушенных прав новокузнечанин обратился в суд, и тот встал на его сторону.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке. После этого предприятие выплатило задолженность по заработной плате в полном объеме.