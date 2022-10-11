В Новокузнецке поликлинику закроют на ремонт

Фото: архив "КП" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новокузнецке поликлинику № 2, которая находится по адресу Площадь Побед, 4, с завтрашнего дня закроют на ремонт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

С 12 октября пациенты, прикрепленные к этой больнице, будут получать медицинскую помощь по другим адресам: в поликлинике № 9 (Хитарова, 32), поликлинике № 1 (Бардина, 26а) и в поликлинике № 3 (Пионерский, 38). Чтобы вызвать врача на дом, горожанам нужно звонить по телефону 324-365 и в колл-центр по телефону 324-365.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В здании поликлиники № 2 будет проводиться капитальный ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса. Срок сдачи объекта - 2022-2023 годы.