Россельхозбанк: климат станет одним из драйверов развития российского АПК

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Погодный фактор наряду со спросом, предложением, интересами отдельных игроков рынка и отраслевых групп, а также другими существенными элементами влияет на рынок продовольствия. Однако для отечественных производителей это не столько вызов, сколько окно возможностей, рассказал на площадке XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Сильное влияние погодных форс-мажоров уже сейчас ощутили Северная Америка и Южная Европа: засухи в отдельных регионах буквально уничтожают урожай. Сказывается изменение климата на регионах Китая, Пакистана, Индии и других крупных экспортерах продовольственного рынка. По словам Андрея Дальнова, на российских фермеров так негативно погода не влияет, а значит ситуация открывает для них потенциал роста.

- Климат станет одним из драйверов развития российского АПК. Границы земледельческие будут смещаться на север и восток. Среди примеров - российское виноградарство занимает все более восточные территории. Или, например, выращивание сои - оно становится все более перспективным направлением для Дальнего Востока, - сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Эксперты считают, что влияние погодных факторов можно скорректировать, в том числе при помощи систем орошения и внесения определенных удобрений. Однако растениеводство все еще в большой степени зависит от погоды, и эти технологии позволяют лишь незначительно сгладить ее влияние.

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