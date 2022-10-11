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Общество11 октября 2022 4:33

За сутки в Кузбассе выявили 120 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 206 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 120 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 120 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 120 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 427 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 201 712 выздоровели, 2 681 скончался, 2 087 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.