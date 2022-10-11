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Общество11 октября 2022 4:40

В Кемерове поймали более 900 водителей, которые неправильно перевозили детей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове с начала года за нарушение перевозки детей было привлечено к административной ответственности более 900 водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно вблизи детских садов, школ и медицинских учреждений.

В Госавтоинспекции напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла, с 7 до 11 лет – с использование штатных ремней безопасности, при этом на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. Штраф за правонарушение правил перевозки несовершеннолетних составляет три тысячи рублей.