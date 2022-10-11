Ушедший на рыбалку 35-летний мужчина пропал в Кузбассе

Фото:vk.com/la_kemerovskaya.

В селе Безруково в Новокузнецком районе ищут 35-летнего Сергея Корналева. Кузбассовец 9 октября 2022 года ушел на рыбалку и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 180 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы темно-русые с проседью, голубые глаза. Он был одет в зеленый камуфляжный костюм, черную вязаную шапку. Обут в сапоги-бродни. С собой у него серая резиновая лодка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.