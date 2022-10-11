В Кемерове реконструируют мемориал «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

В Кемерове будет реконструирован мемориал «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах», расположенный на Пионерском бульваре. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов.

Этот мемориал, авторами которого являются скульптор Валерий Треска и архитектор Борис Лерман, был установлен в 2003 году. Сейчас, по словам градоначальника, памятник нуждается в серьезном ремонте. Так, необходимо восстановить облицовку мемориальной стены, отремонтировать ступени, заменить изношенное покрытие тротуаров, площадок, пандусов, облицевать подпорные стенки, восстановить облицовку постамента под скульптурой.

Кроме того, власти планируют воплотить авторский замысел до конца: создать барельеф из литой меди. Это в свое время не было сделано, хотя и планировалось.

- Это объект культурного наследия муниципального значения. Восстанавливать такие памятники сложно, эта процедура детально регламентируется законодательством и требует ювелирного, высокопрофессионального подхода, - сообщил Дмитрий Анисимов, подчеркнув, что к работам планируется приступить уже этой осенью.