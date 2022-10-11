В Кузбассе автомобилист сбил 63-летнюю женщину

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сегодня утром в Ленинске-Кузнецком автомобилист сбил женщину-пешехода, она госпитализирована. Обстоятельства ДТП рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла около 7.15 на улице Суворова. Предварительно установлено, что 47-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Hilux наехал на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель довез пострадавшую до больницы, где женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.