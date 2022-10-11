Новокузнецкий телеканал «Десятка» стал победителем конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Фото: 10kanal.ru.

Определены победители Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». К участию было представлено 915 заявок из всех десяти регионов округа.

Так, проект телеканала «Десятка» стал победителем Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В номинации «Горный ПРОфиль» лучшим журналистом электронного СМИ выбрана Юлия Трифонова с циклом передач «Другие роли по-шахтерски».

Отметим, что проект выходит в эфир с 2019 года. Стартовал третий сезон, попробовать себя в роли артистов на этот раз решили не журналисты, а работники холдинга «ТопПром». Посмотреть все серии можно здесь.