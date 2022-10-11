Фото: Администрация города Кемерово.

Кузбасские цифровые проекты вошли в число лучших по итогам Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, четыре кузбасских проекта названы лучшими среди российских IT-разработок за 2022 год. В номинации «Культура» лучшим признан проект «Постамат: технология дистанционной книговыдачи». Это современный формат библиотечного обслуживания читателей за счет возможности дистанционного заказа и возврата книг. Так, на втором этаже ТРЦ «Радуга» для жителей Рудничного района Кемерова уже установлен такой постамат.

Серебряным призером в номинации «Сельское хозяйство» стал проект «Программное обеспечение по управлению сельхозземлями «Sovhoz.ai». Данные различных ведомств о сельхозземлях объединяет цифровая платформа, а также принимает на их основе управленческие решения.

Проект «Центр мониторинга пациентов в тяжелом состоянии» занял 4-е место в номинации «Здравоохранение». Эта технология позволяет наиболее эффективно снижать смертность пациентов реанимации. Вошел в пятерку лучших по итогам голосования жителей страны и стал лауреатом премии «Народное признание» еще один кузбасский проект, модуль «Я - начинающий инвестор».