Фото: АПК.

Кузбасские спортсмены стали победителями и призерами международных соревнований по киокусинкай. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Международные соревнования Andrey Yakutov 30th Memorial по киокусинкай проходили в Новосибирске. Около 800 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из семи стран и 29 субъектов РФ приняли участие в состязаниях. Восемь медалей завоевали представили Кузбасса.

Команда Кузбасса заняла третье место в общекомандном зачете по итогам соревнований. Сборная Алтайского края - на втором месте, а первое место заняла Новосибирская область.

Всего в Кузбассе киокусинкай занимаются 4 428 человек, из них 15 человек имеют первый спортивный разряд, 22 - кандидаты в мастера спорта России.