В администрации Кемерова объяснили закупку мандаринов на миллионы рублей

В администрации Кемерова прокомментировали информацию о закупке мандаринов на миллионы рублей. Официальный комментарий опубликован в телеграм-канале пресс-службы мэрии.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово» приобрел мандарины на 5 060 490 рублей. Пользователи удивились, зачем городской администрации столько фруктов.

В ответ в мэрии заметили, что подобные сообщения появляются в СМИ каждый год, и представители власти постоянно разъясняют, что мандарины предназначены для детских садов, школ-интернатов и детских домов

- Ежегодно МБУ «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово» объявляет конкурсную процедуру на поставку свежих фруктов (мандарины). Они предназначены для организации питания воспитанников детских садов, школ-интернатов и детских домов, - пояснили в мэрии.

В пресс-службе также рассказали, что организация питания в детских учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил. Например, дошкольнику необходимо ежедневно получать по 100 граммов фруктов. В Кемерове детсады посещают более 30 тысяч детей. Таким образом, в неделю уходит около 15 тонн свежих фруктов, в том числе мандаринов.