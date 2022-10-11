В Кузбассе банку не удалось взыскать через суд деньги с жительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Банк потерял кредитный договор и пытался через суд взыскать с жительницы Кузбасса сумму неосновательного обогащения. Об этом сообщает Мариинской городской суд.

Так, в конце 2020 года банк заключил с жительницей Мариинска кредитный договор о предоставлении более 150 тысяч рублей под 0% годовых сроком на 120 месяцев. Женщина возместила около 70 тысяч рублей, а после перестала производить выплаты. В связи с чем банк решил обратиться в суд.

Банк решил обратиться в суд не с требованием возврата задолженности по кредитному договору, а с требованием взыскания неосновательного обогащения в размере около 80 тысяч рублей, так как финансовая организация утеряла кредитный договор.

Суд отказал банку и установил, что без кредитного договора нет доказательств того, что жительница что-то должна, иск был отклонен. Представитель банка не согласился с решением суда и подал жалобу в Кемеровский областной суд, но там тоже ответили отказом. Теперь жительница Мариинска может не платить оставшуюся сумму.