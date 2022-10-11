Кемеровчанин отправится в колонию за убийство сожителя своей экс-возлюбленной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 52-летний житель Заводского района Кемерова признан виновным в убийстве мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле прошлого года у себя в квартире кемеровчанин распивал горячительные напитки с экс-возлюбленной и ее новым сожителем. Во время застолья мужчины поссорились, 33-летний житель ударил хозяина квартиры. Тот в ответ нанес ему ножевое ранение в грудь. Жительница вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть гостя, вызвали следственную группу.

Кемеровчанина задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.