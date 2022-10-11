В Кемерове врачи спасли малыша, родившегося весом 750 граммов

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В Кузбассе медики Кемеровского областного перинатального центра им. Л.А. Решетовой спасли новорожденного, родившегося весом 750 граммов. Об этом сообщает Минздрав Кузбасса.

В ведомстве отметили, маленький Кирилл так спешил появиться на свет, что родился на 15 недель раньше положенного срока - на 25-й неделе беременности. У таких малышей наблюдается большой риск развития патологий.

Медработники выхаживали новорожденного четыре месяца. Мама мальчика рассказала, что большая часть сложных диагнозов уже преодолена.

Напомним, что в Кузбассе врачи спасли младенца с редким пороком сердца. Малыш появился на свет в перинатальном центре Новокузнецка, и сразу же у него была диагностирована тяжелая стадия врожденного порока сердца - аномалия Эбштейна. Это заболевание считается критическим, на его долю приходится менее 1% всех врожденных пороков сердца.