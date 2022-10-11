Новосибирцы едут в Манжерок, а кузбассовцы предпочитают Аю – Tele2 составила рейтинг достопримечательностей Алтая

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 изучил туристическую активность своих клиентов, отдыхавших на Алтае в теплый сезон. Так, с мая по август этого года природные достопримечательности и базы отдыха Алтая посетили на 45% больше туристов, чем в прошлом году.

Наибольший интерес к «краю бирюзовых рек» проявили сибиряки (55% турпотока). Больше всего гостей прибыло из Новосибирской области (18%), Кузбасса (11%), Омской области (8%), Москвы (почти 8%), Томской области (5%) и Красноярского края (чуть менее 5%). Новосибирцы, красноярцы и москвичи чаще приезжали в Манжерок, а кузбассовцы, омичи и томичи выбирали для отдыха окрестности озера Ая. По сравнению с отпускным сезоном прошлого года больше всего выросла посещаемость курорта Манжерок – турпоток в эту локацию вырос в три с половиной раза.

Туристы стали активнее пользоваться мобильным интернетом: в среднем каждый клиент Tele2, отдыхавший на Алтае, потратил на 4% больше трафика, чем в прошлом году. Больше других «качали» туристы, отдыхавшие на пляжах комплекса «Рублевка», а самый значительный прирост интернет-трафика на пользователя - 19% год к году - заметили близ села Чемал, на острове Патмос и в районе Чемальской ГЭС. Использование голосовой связи осталось на уровне прошлого года. Больше всего разговаривали туристы, отдыхавшие в поселке Барангол неподалеку от Камышлинского водопада.