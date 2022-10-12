Рядом с Кузбассом произошло мощное землетрясение

Вечером во вторник, 11 октября, в соседнем с Кузбассом регионе - Новосибирской области - произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

ЧП произошло в Купчинском районе в 20.10. Интенсивность толчков составляла 4,8, а в эпицентре - 6.1 (оценка MSK64). Местные жители сообщили о небольших колебаниях земной поверхности.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

После землетрясение спасатели провели проверку социально значимых объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.