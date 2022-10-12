Житель Кузбасса ударил ножом, а потом поджег своего соседа

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В Кузбассе в суд передано дело 47-летнего жителя Тайги, который совершил преступление в 2020 году в Беларуси. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Кузбассовец работал вахтовым методом на территории Республики Беларусь, жил в общежитии. Во время застолья у него произошел конфликт с 21-летним соседом по комнате. Мужчина решил наказать молодого человека: он дождался, когда тот зайдет в здание, и ударил его несколько раз ножом. Сосед не растерялся, выбил оружие и забежал в комнату. Кузбассовец пошел следом, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. На крик прибежали жильцы, они потушили горящую одежду и вызвали скорую помощь. Мужчина смог выжить.

Поджигатель скрылся с места преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В 2022 году уголовное дело было передано для расследования по месту жительства мужчины. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.