В Кузбассе мужчина устроил дебош в больнице

Фото: Росгвардия Кузбасса

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который повредил имущество в городской больнице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Накануне вечером нетрезвый мужчина пришел в больницу на проспекте Бардина и стал там буянить. Он матерился на медиков, провоцировал пациентов на конфликт, а также повредил ударом руки кафельную плитку. Медработники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. В итоге 34-летнего нарушителя задержали и передали сотрудникам органов внутренних дел.

В Росгвардии напомнили, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства.