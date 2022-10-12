В Кемерове установили 41 новый остановочный павильон

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В этом сезоне в Кемерове появился 41 новый остановочный павильон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На некоторых участках, в том числе, на проспекте Ленина и Михайлова и улице Тухачевского были установлены павильоны со стеклянными стенками. Внутри их есть лавочки, урны и информационные стенды. Всего таких павильонов – 18.

На участках центральных улиц бывших шахтовых поселков, где в этом году были отремонтированы дороги, появились остановки общественного транспорта, обшитые металлическими панелями. Так, пять мест ожидания общественного транспорта сделаны на улицах Учительской и Спасской в жилом районе Пионер, четыре - на улице Советской в Кедровке, еще шесть павильонов - в поселке Пионер на улице Раздольной.

Кроме того, шесть остановок обновлено на улице Троллейной, по одной на Космической и Красноармейской (около теруправления Центрального района).