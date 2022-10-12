За сутки в Кузбассе выявили 123 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 123 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 87 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 603 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 201 799 выздоровели, 2 683 скончались, 2 121 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.