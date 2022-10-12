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Общество12 октября 2022 4:19

За сутки в Кузбассе выявили 123 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 206 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 123 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 123 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 123 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 87 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 603 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 201 799 выздоровели, 2 683 скончались, 2 121 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.