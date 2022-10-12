Кузбасские власти прокомментировали отсутствие медосмотра в военкоматах при мобилизации

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Правительстве Кузбасса прокомментировали информацию о том, что мобилизованные граждане не проходят медицинский осмотр перед отправкой на сборный пункт.

На странице губернатора Сергея Цивилева во «ВКонтакте» одна из жительниц посетовала на то, что «военкомат берет всех подряд и даже без медкомиссии». По словам женщины, мобилизованным, пришедшим по повестке, сразу сообщают дату и время отправки на сборы.

В правительстве Кузбасса пояснили, что медицинский осмотр проходит уже в воинской части.

- В воинской части повторно (после военкомата) проводится медицинский осмотр и, в случае выявления признаков заболевания, предусматривающих освобождение от военной службы, мобилизованный будет направлен в медицинскую организацию для обследования и освидетельствования военно-врачебной комиссией, - говорится в сообщении.