В Кемерове мужчина поджег чужую машину из-за плохого настроения

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские задержали мужчину, который поджег чужую машину из-за плохого настроения. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло ночью. Рядом с одним из частных домов загорелся автомобиль «Лада Калина». Специалисты определили, что это был поджог. Полицейским удалось разыскать мужчину, причастного к преступлению - им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина в гостях поссорился с женой и пошел домой в плохом настроении. По пути ему не понравилось, как был припаркован автомобиль возле частного дома, и он поджег его. От огня пострадала не только сама машина, но и облицовка жилого дома.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Горожанину грозит до пяти лет лишение свободы.