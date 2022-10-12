Фото: АПК.

В Кузбассе направят 5,3 млрд рублей на модернизацию животноводческих ферм и молочного производства. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, была разработана региональная программа развития молочного животноводства до 2035 года, по поручению губернатора Сергея Цивилева. Более 1,3 тыс. рабочих мест будет создано по итогам программы.

Сергей Цивилев сообщили, что задача - вывести Кузбасс на обеспечение собственными ресурсами, в том числе по производству высококачественной молочной продукции. Для этого есть все необходимые мощности, будут модернизировать, строить фермы, развивать современные технологии, создавать новые рабочие места. В регионе продолжат оказывать всю необходимую поддержку аграриям.

На данный момент Кузбасс обеспечен молоком собственного производства на 50%. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов отметил, что к 2035 году планируется повысить уровень самообеспеченности региона молоком до 80%.