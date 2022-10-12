В Кузбассе за три дня произошло больше 20 пожаров в домах

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С начала недели в Кузбассе произошло 24 пожара в жилых и нежилых строениях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В половине случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим в МЧС призвали жителей области не пренебрегать мерами пожарной безопасности. Кузбассовцам напомнили, что не стоит разводить костры рядом с постройками, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалки горючих отходов. Нельзя курить и разжигать огонь на чердаках и в местах, где хранятся горючие материалы, применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. При обнаружении запаха газа нельзя пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить.

- Лучшей профилактической мерой предотвращения пожаров является соблюдение элементарных мер безопасности, самодисциплина, внимание, чувство ответственности, а также повышение культуры поведения людей при обращении с огнем, - считают в ведомстве.