В Кузбассе в три раза увеличили производство спальных мешков, балаклав и тельняшек

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В кратчайшие сроки объем производства спальных мешков, балаклав, перчаток, тельняшек в Кузбассе был увеличен в три раза. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

С момента объявления частичной мобилизации в стране уже 11 фабрик региона переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. Некоторые цеха перешли на работу в две смены. Местные фабрики шьют для мобилизованных шапки, тельняшки, спальные мешки, дождевики и другие товары. Все это отправляют солдатам в учебные центры.