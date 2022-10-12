Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 6:55

В Кузбассе в три раза увеличили производство спальных мешков, балаклав и тельняшек

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В кратчайшие сроки объем производства спальных мешков, балаклав, перчаток, тельняшек в Кузбассе был увеличен в три раза. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

С момента объявления частичной мобилизации в стране уже 11 фабрик региона переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих. Некоторые цеха перешли на работу в две смены. Местные фабрики шьют для мобилизованных шапки, тельняшки, спальные мешки, дождевики и другие товары. Все это отправляют солдатам в учебные центры.