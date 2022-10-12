В Кузбассе попала под суд автомобилистка, которая по пути на праздник устроила ДТП с тремя погибшими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровском округе будут судить 41-летнюю жительницу пгт. Промышленная, которая по пути на праздник совершила ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло в декабре 2020 года. Тогда на дороге «Кемерово - Промышленная» столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris. Одним из них управляла жительница пгт. Промышленная. Женщина направлялась в Кемерово на празднование дня рождения вместе с матерью, отчимом, дочерью и супругом сводной сестры.

При совершении обгона автомобилистка не справилась с управлением, ее машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hyundai. От полученных травм погибли 15-летняя дочь женщины, 68-летний отчим. Еще один пассажир скончался позже в больнице. Ее мать получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Жительнице грозит до семи лет лишения свободы.