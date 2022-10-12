Платформа РСХБ «Я в агро» собрала на одной площадке уже более 2 тысяч работодателей сектора АПК

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Сегодня сельскохозяйственная отрасль стремительно меняется, уходя от ручного труда и наращивая степень цифровизации. Для того, чтобы помочь сориентироваться в новой реальности рынка труда сектора, а также для продвижения аграрного образования и помощи в трудоустройстве Россельхозбанк в апреле 2022 года запустил платформу «Я в агро». О первых результатах ее работы на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» рассказала управляющий директор Центра развития финансовых технологий Элеонора Добровольская.

Сейчас на платформе представлены более двух тысяч работодателей, они разместили 13,5 тысяч вакансий. Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в агро» можно найти программы повышения квалификации и переквалификации, информацию о получении второго высшего образования. Здесь представлены более 90 образовательных учреждений, около 3 тысяч программ обучения по почти двум сотням направлений.

- В процессе создания платформы «Я в агро» мы поставили себе очень амбициозную цель — популяризировать аграрную отрасль, так чтобы каждый школьник, каждый студент, каждый абитуриент и в целом любой, кто хочет попасть в АПК, понимал, что это перспективно, дальновидно и выгодно для его будущего. Площадка функционирует полгода, и мы видим большой интерес как со стороны компаний и учебных заведений, так и со стороны молодежи, – отметила Элеонора Добровольская.

На площадке можно больше узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности. Для профессионалов в области АПК доступен сервис по поиску работы. В будущем функционал платформы будет расширяться.

Партнерский материал.

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