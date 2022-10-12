Студент из Кузбасса поверил сообщению «о переводах за границу» и лишился 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Студент из Кузбасса поверил сообщению «о переводах за границу» со своего счета и лишился 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 18-летний студент одного из вузов областного центра. Он рассказал, что у него похитили крупную сумму денег неизвестные обманным путем.

Оказалось, что двумя днями ранее на мобильник студента поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сказал, что проводит проверку по факту «нелегальных денежных переводов нерезиденту РФ», которые якобы производились со счета студента. Парень сообщил собеседнику, что не осуществлял никаких переводов. Тот убедил его, что за этим стоит недобросовестный сотрудник банка, клиентом которого является кузбассовец. Звонивший порекомендовал снять все деньги, перевести их на «резервный» счет. Молодой человек выполнил все инструкции - произвел 30 переводов по указанным реквизитам на 400 тысяч рублей. У студента на счете эти деньги хранились в качестве страховой компенсации после ДТП.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до шести лет лишения свободы.