Жителя Кузбасса осудили за истязание сына

Фото: архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе 46-летнего мужчину признали виновным в истязании сына. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Местный житель в течение нескольких месяцев избивал семилетнего сына за любые провинности. Учителя заметили на теле мальчика следы побоев и поинтересовались, откуда они. Ребенок признался, что его избивает отец. Было возбуждено уголовное дело. Мальчика изъяли из семьи, он находится в детском учреждении.

Отец ребенка со следствием сотрудничал, свою вину признал. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.