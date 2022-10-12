В Кемерове временно закроют движение транспорта на одном из участков улицы Юрия Двужильного

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на одном из участков улицы Ю. Двужильного временно будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Так, ограничения вводятся на участке ул. Ю.Двужильного в районе дома № 53Б по ул. Тухачевского - там ведется реконструкция теплотрассы. Движение будет закрыто с 20.00 пятницы, 14 октября, до 6.00 понедельника, 17 октября.

Отмечено, что по Молодежному проспекту можно объехать участок. Кроме того, автобус № 36 будет ходить по обычной схеме. На время ограничений изменится путь следования автобуса № 99. Он будет идти через пр. Молодежный в прямом и обратном направлениях. Всю необходимую информацию можно уточнить в УЕЗТУ по многоканальному телефону 57-46-57.