Кузбассовцам на «Госуслугах» доступны сервисы по частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два новых сервиса, с помощью которых жители Кузбасса могут записаться добровольцем в СВО, сообщить о любых вопросах, касающихся мобилизации, запустили на портале «Госуслуги». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, первый сервис называется «Стать добровольцем». Он предназначен для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО. Мобилизованным кузбассовцам и поступившим в добровольческие отряды предоставляются льготы и другие меры социальной поддержки.

Также на Госуслугах запущен сервис, который позволяет в электронном виде подать жалобу в случае возможной ошибки при частичной мобилизации.

Кроме того, на портале «Объясняем.рф» и в аккаунтах «Объясняем.Кузбасс» можно узнать информацию по данной теме. Напомним, что в Кузбассе работает горячая линия по частичной мобилизации - жители региона по номеру 122 могут задать свои вопросы.

Кроме того, мобилизованных из Кузбасса на два года освободили от уплаты транспортного налога. Семьям бойцов не потребуется предоставлять какие-либо документы. Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных.

Глава региона отмечает, что всем мобилизованным из Кузбасса оказывают всестороннюю поддержку, не оставляют без внимания и их родных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева.