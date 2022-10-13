В Кемерове водителей автобусов начали штрафовать за отгораживание передней площадки

Фото: ГИБДД г. Кемерово

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции проверили автобусы междугородних рейсов и нашли различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки были проведены после жалоб на водителей, которые устанавливают дополнительные поручни, отгораживая переднюю площадку, что препятствует выходу из салона через переднюю дверь. В ходе рейда инспекторы обнаружили два таких автобуса. Водителей привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – санкции этой статьи влекут предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.

Фото: ГИБДД г. Кемерово

Кроме того, в ходе проверки инспекторы обнаружили другие нарушения, в том числе выход автобусов на линию с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.